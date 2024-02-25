У державному бюджеті цього року передбачено виділення 50 мільярдів гривень на субсидії.

У березні 2024 року громадяни України зможуть продовжувати отримувати державну допомогу у формі субсидій для виплати житлово-комунальних послуг. Цей місяць завершить опалювальний сезон 2023-2024.

У період опалювального сезону 2023-2024 середня величина державної допомоги українцям на покриття витрат на комунальні послуги складає 1410 гривень. Не передбачається змінення сум субсидій, незважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати в країні з 1 січня.

Більше того, у 2024 році планується збільшити фінансування програми субсидій. В державному бюджеті на цей рік передбачено виділення 50 мільярдів гривень на субсидії, що призначені для підтримки приблизно 3 мільйонів українських сімей. Це становить приблизно на 25% більше порівняно з попереднім роком.

Для обчислення розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2023-24 беруться до уваги доходи за І - ІІ квартали 2023 року, а також розмір пенсійних виплат (як дохід), що враховується за серпень 2023 року.

Для розрахунку житлової субсидії на опалювальний період 2023-24 беруться до уваги доходи за І - ІІ квартали 2023 року, а розмір пенсійних виплат (як дохід) враховується за серпень 2023 року.

Розмір житлової субсидії обчислюється як різниця між вартістю комунальних послуг та сумою обов'язкового платежу. Інструкції з розрахунку розміру допомоги можна знайти за цим посиланням.

Відповідно до урядового регулювання, право на субсидію в березні надається у випадку, коли витрати на житлово-комунальні послуги становлять понад 15% від загального середньомісячного доходу сім'ї, це діє до кінця воєнного стану та протягом одного місяця після його завершення.

Джерело: НВ.

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