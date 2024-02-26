Роботодавці намагаються зберігати баланс між матеріальною та нематеріальною мотивацією працівників, але не у всіх виходить.

Багато українців висловлюють невдоволення щодо рівня заробітної плати, яку пропонують потенційні роботодавці, вважаючи її нижчою за бажану. Основною трудністю під час пошуку роботи для них є невідповідність запропонованих зарплат їхнім очікуванням, з чим стикаються 41% опитаних.

Про це йдеться у результатах дослідження великого кадрового порталу.

Згідно з опитуванням, значна частина українців не готова йти на компроміс щодо зниження своїх зарплатних апетитів, навіть якщо це може ускладнити пошук роботи. Таку позицію зайняли 62% респондентів.

Лише 15% опитаних готові зменшити свої фінансові очікування на 5%. Одна десята опитаних виявили готовність піти на зниження своєї майбутньої зарплати на 6-15%, тоді як лише 5% заявили про готовність знизити вимоги до оплати праці на 16-25%.

Тільки 28% українців зазначили, що продовжують отримувати таку саму зарплату, як до початку повномасштабної війни. Решта відзначили зміни у розмірах оплати праці, причому як у бік збільшення, так і зменшення.

9% опитаних повідомили про зростання зарплати на 10-30%, а 12% респондентів повідомили про скорочення зарплати на 10-30%, в той час як 8% стикаються зі зменшенням доходів на 50%. У 7% опитаних зарплата знизилася на 40-50%, а у 3% - зарплата зменшилась на 5%.

Також відзначається, що роботодавці стараються зберігати баланс між матеріальною та нематеріальною мотивацією працівників. Деякі з них готуються до впровадження системи прив'язки зарплати до фактичних результатів роботи. При цьому роботодавці багато вимагають, що не відповідає рівню зарплати.

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