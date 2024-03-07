Військового з Одещини, який продав 20 тонн палива, судитимуть, інформує Державне бюро розслідувань.

Розслідування Державного бюро розслідувань щодо командира взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області наразі завершено.

За інформацією ДБР, йому пред'явлено звинувачення у продажі стратегічного палива під час російського повномасштабного вторгнення. Чоловік вже відшкодував усю суму збитків, проте справа продовжується, і його відправили на лаву підсудних.

Нагадаємо, він був відповідальним за отримання та видачу дизельного пального для потреб підрозділу. Проте вирішив продати 20 тонн пального, що призвело до збитків у розмірі 1,4 млн гривень.

Раніше Politeka також писала про прощання в Одесі з великою родиною Кравців. Сім'я Олега, Тетяни та трьох їхніх дітей загинула 2-го березня унаслідок дронової атаки російської федерації на місто Одесу. В живих залишився тільки старший син Тетяни, який на момент трагедії перебував не вдома, а у своїх бабусі з дідусем. Окрім того, загиблий Олег Кравець був останнім сином у своїх батьків, оскільки інший син Євген загинув ще у 2014-му у зоні бойових дій. 5-го березня одесити провели загиблу родину із п'яти осіб в останній путь

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