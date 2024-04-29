Хоча ціни коливаються, деякі станції постійно пропонують нижчі ціни, що забезпечує потенційну економію.

Ціни на паливо на Одещині в останні тижні зазнавали коливань, при цьому на деякі види палива спостерігається помітне зростання, як повідомляє «odessa.comments».

Так, є докладний огляд поточних цін на пальне із зазначенням змін, що спостерігаються у цінах на бензин, дизельне паливо та газ. Крім того, він визначає станції, що пропонують найдешевші варіанти палива, надаючи цінну інформацію споживачам у регіоні.

Бензин (А-95+, А-95, А-92):

Ціна А-95+ зросла до 58,94 грн/л, що є зростанням, порівняно з 12 квітня.

А-95 трохи подорожчав на 15 копійок за поточної ціни 54,81 грн/л.

Ціни на А-92 з 12 квітня зросли на 25 копійок та досягли 51,84 грн/л.

Дизель:

Ціни зросли на 13 копійок і тепер становлять 54,39 гривні за літр.

Газ:

Ціни на газ коливалися протягом усього тижня: спочатку вони впали до 27,95 гривні, а потім зросли до 27,99 гривні.

Поточні ціни на паливо (станом на 19 квітня):

А-95+: 58,94 грн/л.

А-95: 54,81 грн/л.

А-92: 51,84 грн/л.

Дизель: 55,39 грн/л

Газ: 27,99 грн/л.

Найдешевші варіанти палива:

У лідерах за вартістю палива А-95+ АЗС SOCAR становить 60,99 грн/л. На ОККО та WOG ціна становить 59,99 грн/л. АЗС Укрнафта вартість А-95+ найменша на ринку палив – 55,88 грн/л.

А-95 на SOCAR можна придбати за 59,99 грн/л. Тим часом на АЗС Укр-Петроль та БРСМ-Нафта ціна складає 51,79 грн за літр. Вартість ДП Дизельне паливо на АЗС SOCAR тримається на позначці – 59,99 грн/л. На АЗС ОККО та WOG ціна становить 57,99 грн/л. На АЗС БРСМ-Нафта та Авіас ціна найдешевша - 49,99 грн/л.

Власники автомобілів на газу зможуть заощадити, заправляючись на АЗС Укрнафта, там ціна становить 26,89 грн/л. У лідерах за вартістю цього виду палива знаходяться АЗС ОККО, SOCAR та WOG.

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