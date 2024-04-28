В Одесі надають допомогу та безкоштовні медичні послуги, стало відомо, хто і як може скористатись.

Так, в Одесі працює медичний простір, що надає допомогу та безкоштовні медичні послуги в Одесі.

Про це стало відомо на сторінці в instagram «Медична Хата».

Відомо, що кожен ВПО «Медична Хата» може звернутися за допомогою сімейного лікаря, з яким матиме змогу укласти договір, зробити кардіограму, звернутися до психолога або замовити ліки.

Проте є умова - ліки відпускатимуть тільки за рецептом та на суму не більше 3700 гривень.

Варто зазначити, що всі послуги для переселенців (ВПО) надаються безкоштовно.

Окремі категорії переселенців мають можливість отримати продуктові та інші набори.

Для отримання будь-якої з перелічених послуг - потрібно записатися за номером телефону +380 (68) 254 66 69.

Дзвінки приймаються у будні дні з 09:00 до 17:00. «Медична Хата» працює з 12:00 до 15:00 у будні дні.

Нагадаємо, українцям надалі надходить різноманітна грошова допомога.

З'явилося ще два види грошової допомоги. Зокрема, благодійна організація "СОС Дитячі Містечка" анонсує запуск двох програм реєстрації для надання грошової допомоги.

У рамках першої програми, право на отримання грошової допомоги мають зокрема одесити: прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу, а також опікуни та піклувальники, які взяли на виховання дітей до 18 років протягом 2024 року.

У рамках другої програми грошову допомогу можуть отримати сім'ї, які усиновили дитину в Україні протягом періоду з 01.09.2023 року по 31.12.2024 року і подали відповідні документи.

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