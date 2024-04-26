В Одеський області чоловік вирішив викинути сміття у недозволенному для цього місці - його покарали.

Так, на Білгород-Дністровщині чоловік позбувся сміття, за що отримав покарання.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Представники екологічної інспекції під час чергової перевірки на території Білгород-Дністровського району виявили, що місцевий житель викидав побутові відходи у недозволенному місці.

У результаті, після виявлення факту порушення чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 82 КУпАП.

Зловмисник прибрав пакети зі сміттям та сплатив штраф у сумі 850 гривень.

Представники інспекції вжили заходи щодо ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища, тому місцева влада найближчим часом повинна вирішити питання.

До слова, на озері Кугурлуй Одеської області було виявлено браконьєра, що на човні ловив рибу забороненими знаряддями.

Як повідомляє Одеський рибоохоронний патруль, за допомогою 35 ліскових сіток 32-річний чоловік виловив майже 56 кілограм риби - карась, сазан, окунь та лящ.

Рибалка спричинила збитки у розмірі 353 тисяч гривень.

Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно добуті водні біоресурси було вилучено, готуються матеріали для відкриття кримінального провадження.

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