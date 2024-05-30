Міністр навколишнього середовища України Руслан Стрілець 28 травня здійснив робочий візит до Кишинева, де зустрівся зі своїм молдовським колегою Серджіу Лазаренко. Серед обговорюваних питань було обміління Дністра, яке активно обговорюється в соціальних мережах, повідомляє NewsMaker.md.

Одне з найпоширеніших відео обмілення Дністра було знято в Хмельницькій області біля Хотинської фортеці. Автор стверджує, що такого раніше не траплялося – Дністер майже пересох. На відео видно пересохле і розтріскане дно річки.

Ще одне відео знято поблизу бази відпочинку на Хмельниччині в гирлі річки Калюс, яка впадає в Дністер. Автор показує, що пірси бази відпочинку тепер знаходяться на суші. Третє відео демонструє значне обміління річки Калюс, яка майже пересохла.

Міністерство захисту навколишнього середовища Молдови та агентство Apele Moldovei повідомили, що Молдова не страждає від цього феномену, оскільки нестачу води компенсує Дністровське водосховище, яке забезпечує необхідний рівень води та умови в екосистемі. Це водосховище розташоване на території Хмельницької, Чернівецької та Вінницької областей України.

Міністерство зазначило, що ситуація склалася через скидання води з Дністровського водосховища у квітні-травні, відсутність опадів у Карпатах та повернення Дністра до природного русла. Агентство Apele Moldovei перебуває у постійному контакті з українськими колегами щодо цієї ситуації.

Еколог Ілля Тромбицький, виконавчий директор Eco-Tiras, вважає, що ситуація може загрожувати Молдові, Вінницькій та Одеській областям України. Він зазначив, що рівень Дністровського водосховища знизився до 114 метрів над рівнем моря, тоді як зазвичай він складає 118 метрів, що забезпечує мінімум для питного водопостачання.

Причина обміління, за словами Тромбицького, полягає у використанні Україною гідроелектростанцій для компенсації дефіциту електроенергії. В «Укргідроенерго» підтвердили, що обміління Дністра в Чернівецькій області спричинене збільшенням скидання води для нарощування електрогенерації на Дністровській ТЕС, зазначивши, що зараз скидають на 30% більше води.

Тромбицький наголосив, що ситуація потребує переговорів з українськими колегами, щоб запобігти подальшому обмілінню Дністра. Він також додав, що підвищена витрата ресурсів Дністра не призводить до більшого виробництва електроенергії.

За словами Тромбицького, хоча на відео біля Хотинської фортеці здається, що Дністер пересох, це не зовсім так. Відео знято з такого ракурсу, щоб показати проблему, але в старому руслі вода є.

Міністр навколишнього середовища України Руслан Стрілець заявив, що Державне агентство водних ресурсів України разом з іншими відповідальними установами вивчає це питання. Після обговорення з міністром було вирішено розробити план дій для вирішення проблеми. Стрілець зазначив, що важко визначити точну причину обміління, оскільки кліматичні зміни впливають на річки та водні об’єкти. Для надання достовірної інформації необхідні висновки експертів та міждержавні домовленості.

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