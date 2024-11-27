Процес оформлення допомоги мешканцям Одеси складається з кількох етапів.

Як пише Одеса.online, у міскій раді міста опублікували чіткий алгоритм дій для отримання компенсації на заміну вікон, а також вхідних дверей.

Першим етапом є документування пошкоджень. Власники квартир повинні зафіксувати на фото пошкоджені вікна (крім балконних), чи вхідні двері. Далі необхідно звернутися до фахівця, або компанії з ремонту вікон для отримання висновку щодо стану пошкоджених конструкцій. У висновку має бути чітко зазначено, чи потрібно замінювати весь віконний блок, чи лише склопакети. Також важливо, щоб документ містив точні розміри пошкоджень і був підписаний замовником та завірений печаткою організації.

З отриманим висновком слід звернутися до ЖБК, або керуючої компанії для складання акта обстеження. Акт має бути підписаний як власником квартири, так і представниками ОСББ, або керуючої компанії. Після цього необхідно підготувати пакет документів для подачі в районну адміністрацію.

До нього входять: заява від власника або користувача квартири (якщо квартира не приватизована), акт обстеження з підписами власника та представників ОСББ, копії паспорта та податкового коду, копії правовстановлюючих документів на квартиру, чорно-білі фотографії усіх пошкоджень, висновок фахівця з заміни вікон або дверей.

Остаточним етапом є подання всього пакету документів до Приморської районної адміністрації Одеси, яка знаходиться за адресою: вул. Канатна, 134.

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