На початку березня ціна на популярний овоч помітно зросла, зокрема спострігається подорожчання буряку в Одесі, повідомляє Politeka.net.

Такі дані опублікували на сайті Мінфіну.

Проте висока ціна на буряки у виробників ще не відобразилась на вартості для кінцевих споживачів. Згідно з даними, середня ціна на буряки в найбільших торгових мережах складає 26,20 грн/кг, що більше ніж місяцем раніше. Уточнимо, що в лютому середні вартість на цей продукт сягала 24,13 грн/кг.

Експерти вважають, що ситуація може нормалізуватися, оскільки фермери почнуть продавати овоч зі сховищ, що збільшить обсяги постачання та призведе до зниження вартості. Варто зазначити, що нинішня вартість на 35% вища, ніж на цей період 2024 року.

Основною причиною подорожчання найпопулярнішого українського овоща в Одесі стало зменшення пропозиції продукції високої якості. За словами учасників ринку, сезонний продаж, що зберігалися в умовах без належного обладнання, майже завершено, а обсяги некондиційного товару значно зменшилися. Зростання попиту також сприяло підвищенню вартості.

Рітейлери та оптові компанії, занепокоєні скороченням запасів, активізували закупівлі, що додатково сприяло зростанню цін.

Однак експерти вважають, що поточний стрибок цін може бути тимчасовим. Якщо цінники продовжать зростати, фермери почнуть активно реалізовувати запаси з сховищ, що збільшить пропозицію на ринку і, ймовірно, сприятиме його стабілізації.

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