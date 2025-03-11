У березні 2025 року переселенці зможуть отримати грошову допомогу, стало відомо, хто може розраховувати на виплати та як їх отримати

Українці мають можливість отримати грошові виплати в Одесі , дізнайтесь, про які суми йдеться, передає Політика.

Внутрішні переселенці або постраждалі від війни можуть розраховувати на грошову допомогу у березні 2025 року від низки міжнародних організацій та держави.

Також відомо, що з 1 березня виплати для внутрішньо переміщених осіб будуть автоматично подовжені на півроку за умови відповідності критеріям.

Для людей, які проживають в Україні та мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить для людей з інвалідністю та дітей – 3000 гривень, а для інших осіб – 2000 гривень.

Отримувати гроші можна 15 та 28 числа кожного місяця.

Благодійна організація Caritas Spes Odessa надасть фінансову допомогу в Одесі та Миколаєві певним категоріям українців.

Про це повідомляє "Caritas Spes Odessa".

Подавайте заявку на отримання грошей, якщо ви приїхали з окупованої території або з місця, де велися або йдуть бойові дії за наявності довідки переселенця до 30 днів, якщо ви мешкаєте в безпосередній близькості до лінії зіткнення до 30 кілометрів.

Крім того, у разі, якщо ви не можете забезпечити свої базові потреби – сім'ї з доходом менше 6318 грн на одну особу та відноситеся до однієї з груп: сім'ї, де тільки один батько, багатодітні або прийомні сім'ї, вагітні жінки, діти до трьох років, люди похилого віку (> 55 років), люди з інвалідністю до 18 років.

Щоб отримати фінансову допомогу переселенцям в Одесі, спочатку потрібно зареєструватися в телеграм боті.

Також можна зателефонувати за телефонами: 067 654 10 26 – Одеса.

Благодійники обіцяють виплачувати по 10 800 грн. на кожного члена сім'ї.

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