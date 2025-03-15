Місцевих жителів попередили про відключення електрики в Одесі 16 березня, дізнайтеся, чи можуть їх запровадити цього дня.

Ушкодження через російські обстріли регулярно отримують енергетичні об'єкти України, дізнайтеся, чи можуть запровадити графіки відключення світла в Одесі 16 березня, передає Політека.

Як повідомляли в компанії ДТЕК, обладнання внаслідок атак зазнало значних пошкоджень.



Сьогодні в Одесі о 13:05 сталася аварія на енергообладнанні. Унаслідок цього частина Київського району залишилася без електроенергії.



Також вночі через атаку дронів місто Чорноморськ було знеструмлене.

Комунальникам вдалося частково відновити електропостачання міста.

Аварійні роботи в регіоні продовжуються, але на 16 березня поки що немає інформації про припинення подачі для побутових споживачів, промисловості та бізнесу.

Такий висновок можна зробити, виходячи з того, що ні ДПЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Проте, якщо графіки відключення запровадять – енергетики попередять про це заздалегідь.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу.

Жителів Одеського регіону закликають із розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії за наявності світла, щоб уникнути перевантажень системи.

Важливо додати, що ситуація в енергосистемі нашої країни постійно змінюється, тож важливо стежити за офіційними оновленнями, адже ситуація може змінитися.

Якщо графіки все ж таки будуть введені, перевірити інформацію можна за допомогою сайту ДТЕК, чат-ботах: Viber, Telegram, Facebook, подати заявку на сайті.

Енергетики закликають мешканців економити електроенергію за її наявності, щоб знизити навантаження на мережу.

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