Українцям розповіли, яким буде цей вівторок, детальний прогноз погоди на 18 березня в Одесі складено синоптиками.

Метеорологи повідомили, якою буде погода в Одесі 18 березня, за даними синоптиків, цього дня очікується сонячний день, повідомляє Політека.

Небо буде захмарене хмарами до світанку, але вранці воно очиститься, дощі не очікуються.

"Небо в Одесі буде вкрите хмарами лише до сходу сонця, вранці воно очиститься і буде ясним до самого вечора. Без опадів", - повідомляється на сайті Синоптик.

Температура повітря вночі становитиме від мінус 1 до плюс 3°С, а вдень прогріється до 4°С. Вітер північний зі швидкістю до 7,6 м/с.

В області погодні умови будуть такими ж, сонячно та без опадів, змінний вітер до 7 м/с, вночі коливатиметься до +4 °С, вдень прогріється до +5 °С.

До речі, 14–15 числа до країни прийшли холодні повітряні маси, температура знизиться до +1...+4°С, подекуди можливі невеликі дощі.

Протягом тижня в Україні утримуватиметься "плюс", який подекуди поб'є черговий тепловий рекорд, але при цьому, з другої половини тижня вона матиме тенденцію до зниження.

Весна 2025 року, за попередніми даними, буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму. Проте прогнозується дефіцит вологи, особливо у північних регіонах. У березні їх кількість буде нижчою за середню, а в травні опадів може випасти на третину менше звичайного.

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