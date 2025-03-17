Украинцам рассказали, каким будет этот вторник, детальный прогноз погоды на 18 марта в Одессе составлен синоптиками.

Метеорологи сообщили, какой будет погода в Одессе 18 марта, по данным синоптиков, в этот день ожидается солнечный день, передает Политека.

Небо будет затянуло облаками до рассвета, но утром оно очистится, дожди не ожидаются.

"Небо в Одессе будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков", - сообщается на сайте Синоптик.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 3°С, а днем прогреется до 4°С. Ветер будет северный со скоростью до 7,6 м/с.

В области погодные условия будут такими же, солнечно и без осадков, переменный ветер до 7 м/с, ночью будет колебаться до +4 °С, днем прогреется до +5 °С.

К слову, 14–15 числа в страну пришли холодные воздушные массы, температура снизится до +1...+4°С, местами возможны небольшие дожди.

В течение недели в Украине будет удерживаться "плюс", который местами побьет очередной тепловой рекорд, но при этом, со второй половины недели она будет иметь тенденцию к снижению.

Весна 2025 года, по предварительным данным, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Однако прогнозируется дефицит влаги, особенно в северных регионах. В марте их количество будет ниже среднего, а в мае осадков может выпасть на треть меньше обычного.

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