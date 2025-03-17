Жителів попередили про відключення електрики в Одесі 18 березня, дізнайтеся, чи можуть їх запровадити цього дня.

Дізнайтеся, чи введуть графіки відключення світла в Одесі 18 березня, повідомляє Політека.

Як повідомляли в компанії ДТЕК, обладнання внаслідок атак зазнало значних пошкоджень.

Комунальникам вдалося частково відновити електропостачання міста.

Аварійні роботи в регіоні продовжуються, але поки що немає інформації про припинення подачі світла 18 березня для побутових споживачів, промисловості та бізнесу.

Такий висновок можна зробити, виходячи з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Якщо графіки відключення запровадять – енергетики попередять про це наперед.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу.

Жителів Одеського регіону закликають з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії за її наявності, щоб уникнути перевантажень системи.

Важливо додати, що ситуація в енергосистемі нашої країни постійно змінюється, тому важливо стежити за офіційними оновленнями, адже ситуація може змінитися.

Якщо графіки все ж таки будуть введені, перевірити інформацію можна за допомогою сайту ДТЕК, чат-ботах: Viber, Telegram, Facebook , подати заявку на сайті.

Енергетики закликають мешканців економити електроенергію за її наявності, щоб знизити навантаження на мережу.

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