В Одесі з початку війни приїхали тисячі біженців, багато хто з них залишився без дому та грошей, тому важливо знати, як отримати допомогу ВПО.

Гуманітарна допомога для переселенців в Одесі стало відомо, де і як отримати, передає Політека.

Під час повномасштабної війни до регіону переїхали тисячі вимушених переселенців, багато з яких залишилися без житла та потребують підтримки.

Гуманітарна підтримка надається:

Вимушеним переселенцям, які зареєстровані в Єдиній інформаційній базі даних.

Українцям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям, пенсіонерам із мінімальними доходами.

Які документи потрібні?

Документ, що засвідчує особу.

Довідка ВПО (внутрішньо переміщеної особи).

Як отримати "гуманітарку" в Одесі?

Звернутися до гарячих ліній районних центрів соцобслуговування.

Подати заявку можна у центрах та волонтерських організаціях.

ВПО можуть розраховувати на продуктові набори, засоби гігієни, підгузки, дитяче харчування, одяг, постільну білизну та інші необхідні речі.

Адреси:

він. Ільфа і Петрова, 25 – 765-07-87

Георгія Гамова, 3 – 796-27-49

Приморська, 42 – (093) 813-31-98

Махачкалінська, 4 – 763-03-18

Рішельєвська, 18 – (098) 984-78-57 (волонтерський центр «Гостина Хата»).

Благодійний фонд «Дорога до дому» також надає продукти харчування та одяг нужденним.

Перед візитом уточнюйте наявність у вказаних контактах.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, що тариф на воду підвищили, проте не всім: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, українцям озвучили тариф на електроенергію з 1 березня: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*г навесні.