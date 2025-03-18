Гуманітарна допомога для переселенців в Одесі стало відомо, де і як отримати, передає Політека.
Під час повномасштабної війни до регіону переїхали тисячі вимушених переселенців, багато з яких залишилися без житла та потребують підтримки.
Гуманітарна підтримка надається:
Вимушеним переселенцям, які зареєстровані в Єдиній інформаційній базі даних.
Українцям, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям, пенсіонерам із мінімальними доходами.
Які документи потрібні?
Документ, що засвідчує особу.
Довідка ВПО (внутрішньо переміщеної особи).
Як отримати "гуманітарку" в Одесі?
Звернутися до гарячих ліній районних центрів соцобслуговування.
Подати заявку можна у центрах та волонтерських організаціях.
ВПО можуть розраховувати на продуктові набори, засоби гігієни, підгузки, дитяче харчування, одяг, постільну білизну та інші необхідні речі.
Адреси:
- він. Ільфа і Петрова, 25 – 765-07-87
- Георгія Гамова, 3 – 796-27-49
- Приморська, 42 – (093) 813-31-98
- Махачкалінська, 4 – 763-03-18
- Рішельєвська, 18 – (098) 984-78-57 (волонтерський центр «Гостина Хата»).
Благодійний фонд «Дорога до дому» також надає продукти харчування та одяг нужденним.
Перед візитом уточнюйте наявність у вказаних контактах.
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