Одеситам розповіли, коли відключать опалення у 2025 році та чого очікувати найближчим часом.

Опалювальний сезон в Одесі 2025 року може завершитися вже найближчими тижнями, передає Політека.

Зазвичай постачання відключають у середині квітня, але у 2025 році процес може прискоритися через теплу погоду у березні.

Коли буде завершення опалювального сезону в Одесі 2025 року?

Точний термін залежить не тільки від календаря, а й від погодних умов.

За нормативами батареї відключають, якщо середньодобова температура перевищує +8°C три дні поспіль.

У низці регіонів України подачу тепла традиційно припиняють наприкінці березня чи на початку квітня.

Які фактори впливають?

Погодні умови – якщо березень виявиться стабільно "плюсовим", припинення подачі тепла може статися раніше.

Економічна та військова ситуація – через можливі атаки на енергосистему влада може прийняти рішення про економію ресурсів.

Гнучкість системи – у разі різкого похолодання, подачу тепла можуть тимчасово відновити.

Автономні батареї у приватних будинках мають іншу специфіку. Власники автономних котелень можуть самостійно регулювати терміни відключення опалення у своїх будинках.

Мешканцям рекомендується стежити за офіційними повідомленнями міської влади, щоб бути в курсі точної дати.

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