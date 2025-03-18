Українцям розповіли, чи плануються графіки відключення світла в Одесі 19 березня, відомо, до чого варто готуватися.

Жителів попереджають про можливі перебої з електропостачанням, стало відомо, чи введуть графіки відключення світла в Одесі на 19 березня, повідомляє Політека.

За даними компанії ДТЕК, енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень унаслідок атак.

Наразі вдалося частково відновити електропостачання міста, але ремонтні роботи тривають.

Поки що немає офіційних повідомлень від ДТЕК чи Укренерго про запровадження графіків відключень світла в Одесі 19 березня для побутових споживачів, бізнесу чи промислових підприємств.

Якщо обмеження електропостачання будуть введені, енергетики заздалегідь повідомлять про це.

Щоб дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, слід перевірити інформацію на сайті місцевого оператора системи розподілу.

Жителів закликають відповідально ставитися до можливих обмежень, раціонально споживати електроенергію та уникати зайвих навантажень на систему.

Варто зазначити, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому важливо слідкувати за офіційними оновленнями.

У разі запровадження графіків актуальну інформацію можна знайти на сайті, у чат-ботах Viber, Telegram, Facebook або подати відповідний запит на офіційному ресурсі.

Енергетики наголошують, економне використання електроенергії допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути аварійних ситуацій.

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