В Одесі переселенці можуть отримати безкоштовне житло, розміститися у притулках тимчасового проживання та не лише.

Безкоштовне житло для переселенців в Одесі знаходиться у гуртожитках, лікарнях, готелях, повідомляє Politeka.net.

Дані про кількість вільних місць для переселенців в області постійно змінюються.

Важливо зазначити, що потрібно дізнаватися про наявність вільних місць за контактними номерами телефонів не тільки.

Дізнайтеся, де біженці та люди, що потребують, зможуть знайти безкоштовне житло в Одесі.

"Прихисток" - це сайт, де українці, які опинилися у складних життєвих обставинах, зможуть знайти тимчасовий будинок.

На сайті розміщені оголошення з пропозицією, де можуть розмістити людей в регіоні, але можна знайти і варіанти проживання, повідомляє Політека.

Багато людей і благодійні організації готові надати прикрашкам притулок, насамперед йдеться про жінок чи дітей на строк від одного дня до кількох місяців.

CARITAS ODESA UGCC – ця організація допоможе у пошуку біженцям тимчасового будинку.

Зараз у них є кілька вільних місць у притулку на весну та літо.

ВПО допомагають із притулком, насамперед пенсіонерам, які можуть самостійно себе обслуговувати.

Люди матимуть змогу жити у Притулку для самотніх літніх "Ковчег" у селі Ракулове в області.

Проживання триває три місяці та включає чотириразове харчування.

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