Згідно з прогнозом на 20 березня 2025 року в Одесі очікується ясна погода без дощів та снігу.

Синоптики склали детальний прогноз погоди в Одесі та області на 20 березня, стало відомо, яким буде цей день, повідомляє Politeka.net.

Як повідомили на сайті Синоптик, цей день, за прогнозом, очікується безхмарним протягом усього дня.

У регіоні 20 березня потеплішає, у четвер буде сонячно та без опадів, північний та північно-західний до 2,6 м/с, вночі температура коливатиметься до +4 °С, вдень прогріється до +11 °С.

"В Одесі ранкові хмари швидко зникнуть, і з середини дня триматиметься ясна погода. Без опадів", - повідомляють метеорологи.

Раніше синоптик Наталія Птуха розповідала, що ще можуть бути стрибки холоду.

Цей місяць може бути теплішим від звичайного, з відносно малою кількістю дощів, метеорологи поділилися свіжим прогнозом.

Повідомляється, що середня температура повітря цього місяця буде вищою за норму, а кількість дощів помітно нижча.

Весна 2025 року, за попередніми даними, на 1–2 градуси тепліша.

У другій половині місяця можливі сильні похолодання. За словами синоптиків, такі стрибки температури якраз у цей період не виключені.

Проте прогнозується дефіцит вологи, особливо у північних регіонах, їх кількість нижча за середню, а у травні опадів може випасти на третину менше звичайного.

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