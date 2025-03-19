Українцям розповіли, де заплановані графіки відключення світла в Одесі 20 березня.

Жителів попереджають про введеня графіків відключення світла в Одесі на 20 березня, повідомляє Політека.

У "ДТЕК" будуть проводити роботи у Чорноморській міській територіальній громаді.

Графіки відключення світла в Одесі на 20 березня заплановані у таких населених пунктах:

З 8 ранку до 20:00 20 березня не буде електрики за такими адресами у населеному пункті Малодолинське за такими вулицями Винокурова, Заводська, Зелена, Культурна, Курортна, Молодіжна, Робоча, Шевченка, Шмідта, провулок Шмідта

У разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру:

+38 (048) 705 90 90, для мобільних телефонів: +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90.

У Южненській громаді заплановані обмеження електроенергії через профілактичні роботи на мережах, які проводитиме «ДТЕК». Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Електрики 20 числа не буде за таким графіком 09:00–19:00, Південне: вулиця Будівельників, Приморська, Хіміків, проспект Григорівського десанту, Миру.

До уваги мешканців сіл Мирне та Градениці.

У зв’язку з виконанням робіт 20 числа з 8.00 до 20.00 заплановано відключення електроенергії на таких вулицях:

село Мирне: Богдана Хмельницького, Виноградна, Сонячна, Городня, Івана Франка, Котляревського, Крайня, Лесі Українки, Миру, Новоселів, Паркова, Радісна, Річкова, Сагайдачного, Степова, Фрейдентальська, Центральна, Шевченка, провулок Крайній та Шкільний.

Село Градениці: вул. Шатохіна Сергія Героя України.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025 року: коли та на скільки збільшать виплати для українців.