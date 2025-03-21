В Одесі переселенці можуть отримати безкоштовне житло та допомогу, дізнайтесь, хто може на неї розраховувати.

Переселенці в Одесі мають можливість безкоштовно отримати житло та розміститися у гуртожитках, лікарнях та готелях, повідомляє Politeka.net.

Кількість доступних місць постійно змінюється, тому важливо уточнювати інформацію щодо контактних номерів.

Де можна знайти тимчасове житло в Одесі?

Українці, які опинилися у складній ситуації, можуть скористатися платформою «Прихисток», де розміщено оголошення про безкоштовне проживання у регіоні.

Крім того, благодійні організації та волонтери готові надати притулок, особливо жінкам та дітям. Розміщення можливе від одного дня до кількох місяців.

Допомога від CARITAS ODESA UGCC – ця організація допомагає переселенцям знайти тимчасовий будинок. Нині вони мають кілька вільних місць у притулку, доступних навесні і влітку.

Також підтримку надають пенсіонерам, які можуть самостійно обслуговувати себе. Для них передбачено розміщення у Притулку для самотніх літніх «Ковчег» у Ракуловому.

Проживання в «Ковчезі» триває три місяці та включає чотириразове харчування.

Також для отримання підтримки у місті біженцям потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи інших виконавчих органів сільських, селищних, міських чи районних рад.

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