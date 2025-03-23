Метеорологи розповіли про погоду в Одесі на тижні з 24 по 30 березня, дізнайтесь новий прогноз.

Весна в Одесі продовжує дивувати непостійністю, синоптики розповіли про погоду на тижні з 24 по 30 березня, передає Політека.

Протягом цих днів в Україні утримуватиметься "плюс", але при цьому з другої половини вона матиме тенденцію до зниження.

Майже протягом усього тижня з 24 по 30 число в Одесі буде хмарна та прохолодна погода.

Повітря буде прохолодним, вдень повітря максимально прогріється до +11 °C, а вночі коливатиметься від +2 до +4.

Прогноз у цей період точно передбачити досить складно, невідомо, чи буде постійне тепло, чи прийде похолодання.

Синоптики зазначають, що березень – перехідний місяць, можливі як зимові прояви, так і висока температура.

Зазначається, що прогнозувати більше, ніж на 10 днів у березні - не варто.

У другій половині місяця можливі сильні похолодання, скачки температури, якраз у цей період, не виключено

У 2025 році кінець місяця прогнозується теплим, можливо вищим за норму через те, що впливають кліматичні зміни, які відбулися за останні роки.

Також метеорологи повідомляли, що з 20 числа, в день весняного рівнодення, нарешті прийде потепління, повітря прогріється до +9, а далі з кожним днем ​​поступово буде все тепліше.

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