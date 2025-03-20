Українцям розповіли, чого чекати від погоди в Одесі 21 березня стало відомо, якою буде ця п'ятниця.

Синоптики склали прогноз погоди в Одесі та області на 21 березня, стало відомо, яким буде цей день, повідомляє Politeka.net.

Як повідомили на сайті Синоптик, цей день, за прогнозом, очікується безхмарним протягом усього дня.

У регіоні 21 березня потеплішає, у п'ятницю буде сонячно та без опадів північно-західний до 3,6 м/с, вночі температура коливатиметься до +4 до +7 °С, вдень прогріється до +11 °С.

"В Одесі на нас чекає похмура погода, яка проясниться лише надвечір. Без опадів", - повідомляють метеорологи.

Метеорологи не прогнозують опади у цей час, але можливі пориви вітру.

Повідомляється, що середня температура повітря цього місяця буде вищою за норму, а кількість дощів помітно нижча.

Перший місяць весни цього року тепліше, ніж звичайно, з відносно малою кількістю дощів, метеорологи поділилися свіжим прогнозом.

Весна 2025 року, за попередніми даними, на 1–2 градуси тепліша.

У другій половині місяця можливі сильні похолодання. За словами синоптиків, такі стрибки температури якраз у цей період не виключені.

Проте прогнозується дефіцит вологи, особливо у північних регіонах, їх кількість нижча за середню, а у травні опадів може випасти на третину менше звичайного.

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