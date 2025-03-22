Мешканці Одеси зіткнулися з новим витком подорожчання, ціни на хліб у місті продовжують зростати.

Ціни на хліб в Одесі та Україні загалом стабільно зростали на 1,5–3% щомісяця, повідомили в Інституті аграрної економіки, повідомляє Політека.

За словами експертів, 2025 року ця тенденція збережеться.

Як каже Світлана Черемісіна, головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», 2025 року хліб в Одесі продовжить дорожчати.

Лише за січень-лютий цього року вартість у місті зросла на кілька відсотків.

Основною причиною зростання вартості залишається подорожчання сировини, повідомляє Політека.

Так, минулого року борошно подорожчало на 27% і до кінця року коштувало 19,93 грн/кг. Олія зросла 23,5%, досягнувши позначки 72,73 літра, а цукор зріс на 2,9%, склавши 33,16 за кіло.

Надалі вартість виробів в Україні загалом, швидше за все, зростатимуть. Очікується, що у березні 2025 року подорожчає ще на 3–4%.

Фахівці кажуть, що з початку 2025 року прайс борошна збільшився на 2,5% і досяг 20,43 за кілограм, олія подорожчала на 3,5%, до 75,27 за літр, при цьому цукор залишається стабільним.

З початку року продукт навіть трохи подешевшав на 0,3% до 33,06 грн/кг.

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