Споживачі вже почали помічати подорожчання фруктів в Одесі, зокрема, йдеться про апельсини та банани, повідомляє Політека.

Як пише Хвиля, у березні 2025 року ціни на цитрусові в місті істотно зросли порівняно з лютим. Середня вартість звичайних апельсинів вийшла на рівень 67,65 гривень за кілограм, що на 4,31 більше, ніж у лютому.

Єгипетські ж апельсини також виросля в ціні: зараз в середньому вони коштують 59,90 грн, порівняно з 57,32 грн місяцем раніше. Особливо помітне подорожчання фруктів в Одесі спостерігається в сегменті преміальних апельсинів, які коштують на 11,34 гривні більше — з 75,46 грн виросли до 86,80 за кілограм.

Відомі мережі супермаркетів мають різні цінники: у Auchan вони коштують 83,60 за кілограм, а в Novus — 89,99.

Подорожчання фруктів в Одесі торкнулося і бананів. Їх вартість в березні 2025 року підвищилася до 76,55 гривень за кілограм, що на 10,85 більше, ніж у лютому (65,70 грн). Різниця між різними мережами також значна: від 69,99 у Novus до 87,90 у Megamarket.

Переписування цінників пояснюється кількома факторами, включаючи сезонні коливання та підвищення витрат на транспортування та імпорт.

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