Споживачі вже помітили подорожчання кави в Одесі, і вже відомо, скільки доведеться платити звичайним українцям.

Причиною подорожчання кави в Одесі стала низка факторів, зокрема несприятливі погодні умови у країнах-виробниках та збільшення транспортних витрат, повідомляє Політека.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, у 2024 році підвищення цінників відбулося на майже на 40%, що стало рекордним підвищенням за останні роки.

Так, вартість арабіки, найякіснішого сорту, зросла на 58%, а робусти – на 70%. У результаті, ціни наближаються до багаторічних максимумів.

Подорожчання кави в Одесі зумовлене декількома основними чинниками. Найбільше вплинули кліматичні катаклізми в країнах-виробниках, таких як В’єтнам, Індонезія та Бразилія. В’єтнам, наприклад, через посуху зменшив виробництво на 20%, а експорт — на 10%.

У Бразилії спекотна та суха погода призвела до перегляду прогнозів виробництва в бік зниження. Як наслідок, світові поставки продукту скорочуються, що ще більше підвищує його вартість.

Крім змін в обсягах виробництва, на ваптість також вплинули високі транспортні витрати, зокрема на доставку продукції до України. Це призвело до того, що її вартість в магазинах міста зросла.

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