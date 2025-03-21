Після удару росіян в Одесі почалися екстрені відключення світла одразу в трьох районах міста, дізнайтесь, чи будуть вводитись графіки 22 березня.

Російська армія масовано атакувала місто "Шахедами" напередодні ввечері, частина жителів повідомила про обмеження, стало відомо, чи будуть в Одесі графіки відключення світла 22 березня, передає Політека.

В місті фіксуються локальні аварійні обмеження у низці районів.

Як розповіли в "ДТЕК", йдеться про Приморський, Пересипський та Київський райони.

Ремонтні бригади працюють над усуненням проблеми, три райони залишилися без енергопостачання, повідомляли в ДТЕК. Без світла були Приморський, Пересипський та Київський райони.

Ремонтні бригади працюють на місцях, невдовзі очікується повернення електроенергії у домівки.

На 22 березня в Одесі та області не очікують відключення навіть попри складу ситуацію в енергосистемі міста.

Якщо зміни будуть, людей попередять про графіки відключень.

Щоб дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, слід перевірити інформацію на сайті місцевого оператора системи розподілу.

Жителів закликають відповідально ставитися до можливих обмежень, раціонально споживати електроенергію та уникати зайвих навантажень на систему.

Варто зазначити, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому важливо слідкувати за офіційними оновленнями.

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