Риба в Одесі у березні 2025 року помітно подорожчала, українцям розповіли, як можна заощадити.

В Одесі у березні 2025 року спостерігається подорожчання риби та морепродуктів, повідомляє Politeka.

Коливання вартості є особливо актуальними в період суворого посту, коли багато українців продовжують вживати її за медичними показаннями або для повноцінного харчування.

Вже зараз видно, що риба як свіжа, так і заморожена відчутно подорожчає.

Ціни в Одесі у березні 2025 року виглядають так:

Короп живий – середня ціна 150,10 гривень за кілограм (зниження порівняно з лютим):

Ашан – 139,00 грн/кг, Мегамаркет – 161,20,

Короп охолоджений - середній прайс 195,30, Ашан - 169,00, Маркет - 221,60.

Оселедець слабосолона – середня ціна 192,00 (подешевшала на 2,33): Ашан – 179,00, Novus – 169,00, Мегамаркет – 228,00 грн/кг.

Скумбрія свіжоморожена – середня прайс 195,30 (подешевшала на 1,5% із 198,27 грн/кг):

Novus – 169,00.

Чому фіксується зростання вартості у регіоні?

Загалом можна спостерігати за деякими змінами морепродуктів у регіоні.

Подорожчання пов'язане із ринковими коливаннями, які впливають на вартість морепродуктів. Проте деякі позиції, навпаки, подешевшали.

Порада покупцям, щоб заощадити на продукті – стежити за акціями та порівнювати прайс у різних магазинах, щоб знайти найвигідніші пропозиції.

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