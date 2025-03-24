Українцям розповіли, якою буде погода в Одесі 25 березня, стало відомо про потепління.

Метеорологи склали прогноз погоди в Одесі та області на 25 березня, дізнайтесь, яким буде цей день, повідомляє Politeka.net.

Як повідомили на сайті Синоптик, цей день, за прогнозом, очікується хмарним протягом усього дня, проте іноді в небі з'являтиметься сонце.

В області 25 березня відчутно потеплішає, у вівторок небо буде хмарним, але без опадів, вітер південно-східний до 4,3 м/с, вночі температура коливатиметься до +6 до +8 °С, вдень прогріється до +16 °С.

"Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері в Одесі погода буде похмурою. Без опадів", - повідомляють метеорологи.

Метеорологи не прогнозують опади цього вівторка.

Важливо відзначити, що кліматичні зміни вплинули на тривалість зими та початок весни, аналіз може змінюватись, тому продовжується постійний моніторинг.

Нагадаємо, протягом цього тижня в Україні утримуватиметься "плюс", але при цьому з другої половини вона матиме тенденцію до зниження.

З 24 по 30 число у регіоні буде хмарний та прохолодний час.

Повітря буде прохолодним, вдень повітря максимально прогріється до +11 °C, а вночі коливатиметься від +2 до +4.

Прогноз у цей період точно передбачити досить складно, невідомо, чи буде постійне тепло, чи прийде похолодання.

Синоптики зазначають, що це перехідний місяць, можливі як зимові прояви, так і висока температура.

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