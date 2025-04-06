Робота в Одесі для пенсіонерів не обмежуються тільки роботою продавця, сьогодні є багато цікавих пропозицій з гарною оплатою.

Робота для пенсіонерів в Одесі стає все більш затребуваною, і роботодавці пропонують стабільний дохід та зручні умови для людей старшого віку, передає Політека.

Актуальні вакансії було знайдено на Work.ua – там представлені різні варіанти працевлаштування для пенсіонерів з різним рівнем підготовки та досвіду.

Слідкуйте за оновленнями та вибирайте відповідну роботу з комфортними умовами та гідною оплатою.

Завгосп – 11 000 гривень.

Опис вакансії в Одесі: Мережа супермаркетів «ДВА Кроку» запрошує на роботу завгоспу. Вашими основними обов'язками будуть: Організовувати та здійснювати дрібні ремонтні роботи (електроприлади, сантехнічні системи).

Слідкувати за тим, щоб вистачало спецодягу та господарського інвентарю Залишатися зібраним та орієнтуватися в аварійних ситуаціях з 9:00 до 18:00.

Водiй 16 000 – 35 000 гривень, повна зайнятість. Також готові взяти студента, людину з інвалідністю, пенсіонера.

Ваша основна відповідальність буде здійснювати пасажирські перевезення у місті та його околицях за допомогою наших автомобілів. Основні обов'язки:

Здійснення пасажирських перевезень відповідно до вказівок та замовлень;

Забезпечення комфортної та безпечної поїздки для пасажирів;

Дотримання правил дорожнього руху та вимог безпеки;

підтримання чистоти та порядку в автомобілі;

Виконання інших завдань, пов'язаних із посадою водія.

Вимоги: Наявність посвідчення водія категорії B;

Досвід роботи водієм вітається, але не обов'язковий; знання правил дорожнього руху та вміння їх дотримуватись;

Відповідальність, дисципліна та вміння працювати в команді;

Вибагливе ставлення до автомобіля та його чистоти.

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