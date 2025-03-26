Подорожчання яєць в Одесі стає очевидним, і споживачі повинні бути готові до зміни цін на цей продукт.

Ціни в Україні продовжують зростати, зокрема, за останній місяць відбулося значне подорожчання яєць в Одесі, повідомляє Politeka.

Середня вартість на перепелиних (20 шт.) наразі становить 65,05 грн, що є дещо вищим за лютневі показники, коли вартість була 63,38. Поточні цінники на продукт перепілки варіюються залежно від магазину: в Ашані вони продаються по 61,50 гривень, в Мегамаркеті — 69,70, а в Метро — 63,96.

Що стосується курячого продукту, то цінники на продукцію популярних марок також зросли. Наприклад, середня ціна на "Квочку" (С1 10 шт.) становить 78,30 грн, що більше порівняно з 60,97 у лютому. У магазинах вартість на цей товар коливається від 78,30 гривень в Auchan до 78,50 у Novus. Також курячі Ясенсвіт (10 шт) подорожчали до 72,86 грн, що є на 7,73 дорожче, ніж у лютому цього року.

Особливо помітне подорожчання яєць в Одесі - на курячих Ясенсвіт в упаковці 30 шт — їх середній цінник становить 223,85 гривень, що на 23,30 більше порівняно з минулим місяцем. Цей тренд свідчить про стабільне підвищення вартості у місцевих магазинах, що може вплинути на бюджет покупців у майбутньому.