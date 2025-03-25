Синоптики склали прогноз погоди в Одесі та області на 26 березня, дізнайтесь, яким буде цей день, повідомляє Politeka.net.
Як повідомили на сайті Синоптик, цей день, за прогнозом, очікується хмарним протягом усього дня.
В області 26 березня похолодає, небо буде вкрите хмарами, але без опадів.
Вітер північний та північно-західний до 2,5 м/с, вночі температура коливатиметься до +9 до +11 °С, вдень прогріється до +14 °С.
"В Одесі упродовж усього дня буде хмарна погода. Вночі очікується сильний дощ. Ранок, день та вечір пройдуть без опадів", - повідомляють метеорологи.
Метеорологи не прогнозують опади у цей день. Кліматичні зміни вплинули на тривалість зими та початок весни, аналіз може змінюватися, тому продовжується постійний моніторинг.
Середня температура повітря буде вищою за норму, а кількість дощів помітно нижча.
Раніше повідомлялося, що в перший місяць весни цього року тепліше, ніж звичайно, з відносно малою кількістю дощів, метеорологи поділилися свіжим спостереженням.
Весна 2025 року, за попередніми даними, на 1–2 градуси тепліша.
У другій половині місяця можливі сильні похолодання. За словами синоптиків, такі стрибки температури якраз у цей період не виключені.
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