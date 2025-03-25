Українцям розповіли, де вводитимуть графіки відключення світла в Одесі в середу, 26 березня.

Місцевих попереджають про перебої з електропостачанням в Одесі, стало відомо, де буде введено графіки відключення світла 26 березня, повідомляє Politeka.

У області 26 числа проводитимуть профілактичні роботи у межах Южненської міської територіальної громади.

Очікується обмеження в деяких населених пунктах, графіки відключення світла на 26 число заплановані з 8 ранку до 20:00.

Відключення світла торкнуться жителів смт. Нові Білярі, вулиці Чорноморська та села Григорівка

Якщо в Одесі або області запровадять додаткові обмеження, енергетики наперед повідомлять про це.

Ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тож важливо стежити за офіційними оновленнями.

Щоб дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, перевіряйте інформацію в місцевого оператора системи розподілу.

Мешканців просять раціонально використовувати електроенергію, уникати навантаження мережі та відповідально ставитися до можливих обмежень.

До речі, під час обмежень слід перевіряти на офіційному сайті компанії, чи є аварія на вашу адресу, якщо ні, потрібно повідомити про відсутність ДТЕК, а також у чат-ботах Viber та Telegram.

Щоб дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, перегляньте інформацію в місцевого оператора розподільчих мереж.

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