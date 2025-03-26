В Одесі місцевих попередили про графіки відключення світла 27 березня, дізнайтеся, кого торкнуться обмеження електрики цього дня.

Дізнайтесь, де запровадять графіки відключення світла в Одесі у четвер 27 березня, передає Політека.

Для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій "ДТЕК" проводитиме профілактичні роботи.

Електрики не буде за цими адресами 27 березня з 8 ранку до 20-ї вечора.

ДПЕК проводять профілактичні роботи у громаді цього тижня.

Як повідомили у прес-службі міськради, 27 числа з 08:00 до 20:00 світла не буде у смт Нові Біляри (вул. Чорноморська) та с. Григорівка (Чорноморська). 27 числа з 08:00 до 20:00 без електроенергії залишаться місцеві мешканці.

З 09:00 до 19:00 світла не буде в Южному за наступними адресами: вулиця Виноградна, Вишнева, Гайдамацька, Горіхова, Каштанова, Квіткова, Кедрова, Лугова, Одеська, Польова, Радісна, Сонячна, Тиха, Тіниста та Центральна), а також у Сичавці (Гайдамацька).

28.04.2025 з 09:00 до 19:00 в с. Сичавці (Набережна).

Для отримання додаткової інформації можна звертатись за телефонами: +38 (048) 705 90 90 +38 (068) 705 90 90 +38 (095) 705 90 90 +38 (073) 705 90 90.

У зв'язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії в Олександрівці Чорноморської тергромади з 8 ранку до 20:00 на вулицях: Абрикосова, Залізнична, Кооперативна, провулок Зоряний.

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