У березні 2025 року зафіксовано помітне подорожчання хліба в Одесі, повідомляє Politeka.

Таким чином, батон «Рум'янець» нарізка (450 г) тепер коштує 29,89 грн, що відповідає середній ціні на ринку. Порівняно з лютим, коли ціна становила 29,57, вона залишилася стабільною протягом останнього місяця. Однак, навіть незначні коливання цін можуть особливо вплинути на сімейний бюджет, коли ці продукти є частиною щоденного раціону.

Ще одним популярним продуктом є хліб пшеничний нарізка (650 г), ціна якого зросла на 1,90 гривень і тепер коштує 40,65. В ще одній з мереж супермаркетів, таких як Novus та Megamarket, вартість на цей товар варіюється в межах 39,80–41,49 грн. Такі зміни також відображають загальну тенденцію до подорожчання в хлібопекарній промисловості.

Іншим продуктом є пшеничний Цар Хліб нарізка (600 г), який подорожчав на 0,74 гривень за місяць і наразі коштує 40,81. Щодо хліба житнього Рига Бородінівський (300 г), його цінник зріс на 2,73 грн і тепер становитиме 45,83. Це підвищення цін найбільше відчувається в мережах Auchan, Megamarket і Metro, де розцінки на продукт можуть варіюватися від 44,90 гривень до 47,70.

Загалом, подорожчання хліба в Одесі стало одним із найбільших економічних новин цього місяця. Споживачам варто бути готовими до подальших змін і повністю відслідковувати ситуацію в різних магазинах.

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