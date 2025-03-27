Енергетичні об’єкти в Одесі та області зазнали значних пошкоджень, у зв’язку з чим 28 березня будуть запроваджені графіки відключення світла, передає Політека.

Як повідомляє ДТЕК, обладнання компанії внаслідок російських атак зазнало значних пошкоджень, тому через ремонтні роботи введено графіки відключення світла в деяких населених пунктах.

У зв'язку із виконанням цих робіт буде обмеження електроенергії у місті Південному, заплановані обмеження.

Як повідомляли у пресслужбі міськради, ДТЕК проводитимуть профілактичні роботи у громаді на цьому тижні.

28 березня з 09:00 до 19:00 у селі Сичавці (вулиця Набережна) можливі обмеження.

Компанія проведе профілактичні роботи в межах Південної міської територіальної громади.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за телефонами:

+38 (048) 705 90 90

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90.

Щоб дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, перевірте інформацію на сайті місцевого оператора системи розподілу.

Потрібно знати, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому важливо стежити за офіційними оновленнями.

Енергетики закликають економно використовувати електроенергію та стежити за оновленнями ситуації. У разі раптових аварій жителів повідомлять заздалегідь.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025 року: коли та на скільки збільшать виплати для українців.