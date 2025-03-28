Українцям розповіли, якою буде погода в Одесі 29 березня, відомо про невелике потепління.

Українців попередили про зміну погоди в Одесі 29 березня, буде тепло, але очікуються дощі, передає Політека.

Хмарність триматиметься до самого вечора. Вдень буде дощ, який до вечора повинен ослабнути.

В області 29 березня трохи потеплішає, небо буде вкрите хмарами.

Вітер східний та північно-східний до 6,2 м/с, вночі температура коливатиметься до +10 до +11 °С, вдень прогріється до +14 °С.

"Протягом усього дня погода в Одесі буде похмурою. Вдень та увечері буде йти дрібний дощ", - повідомляють метеорологи.

Метеорологи прогнозують опади до кінця тижня, також важливо знати, що кліматичні зміни вплинули на тривалість зими та початок весни, аналіз може змінюватись, тому продовжуйте постійний моніторинг.

Середня температура повітря вища за норму, а кількість вологи фіксується нижче.

У перший місяць весни цього року тепліше, ніж звичайно, з відносно малою кількістю опадів, метеорологи поділилися свіжим спостереженням.

Весна 2025 року, за попередніми даними, на 1–2 градуси тепліша через те, що впливають кліматичні зміни, що сталися за останні роки.

У другій половині місяця українців попереджали про сильне похолодання та опади. За словами синоптиків, такі стрибки температури якраз у цей період не є чимось аномальним.

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