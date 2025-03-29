Українцям розповіли, якою буде погода в Одесі 30 березня, відомо про похолодання.

Синоптики склали прогноз погоди в Одесі та області на 30 березня, дізнайтесь, яким буде цей день, повідомляє Politeka.net.

Як повідомили на сайті Синоптик, день за прогнозом очікується хмарно протягом усього дня.

В області 30 березня трохи похолодає, небо у неділю буде вкрите хмарами, будуть опади.

Вітер східний та північно- східний до 6,2 м/с, вночі температура коливатиметься до +9 до +11 °С, вдень прогріється до +13 °С.

"Зранку і до самого вечора небо в Одесі буде приховане там. Днем і увечері буде йти дощ, який поступово ослабне", - повідомляють метеорологи.

Нагадаємо, що перший місяць весни цього року тепліше, ніж звичайно, з відносно малою кількістю дощів, метеорологи поділилися свіжим спостереженням.

Весна 2025 року, за попередніми даними, на 1–2 градуси тепліша.

У другій половині місяця можливі сильні похолодання. За словами синоптиків, такі стрибки температури якраз у цей період не виключені.

Однак буде дефіцит вологи, особливо в північних регіонах, їх кількість нижча за середню, а в травні опадів може випасти на третину менше, ніж звичайно.

До речі, абсолютний мінімум температури повітря, яке було зафіксовано в Україні цього місяця, становив -20-37 градусів морозу.

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