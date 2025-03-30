Зростання вартості опалення та електроенергії в Одесі у 2025 році, дізнайтеся, що зміниться з 1 квітня.

В Одесі очікується чергове підвищення тарифів на водопостачання у 2025 році, стало відомо, як зросте вартість електроенергії та опалення після 1 квітня, передає Політека.

В Одесі тарифи на воду зростатимуть у два етапи: з 1 квітня та 1 липня. Також заплановано скасування пільг на електроенергію для домогосподарств з електроопаленням.

Як можуть змінятися тарифи на воду з 1.04. 2025 року:

Водопостачання – до 17,57 грн/м³ (без ПДВ).

Водовідведення – до 16,41 (без ПДВ).

Загальна сума з ПДВ – 40,78.

1 липня 2025:

Водопостачання – до 21,42 грн/м³ (без ПДВ).

Водовідведення – до 17,66 (без ПДВ).

Загальна сума з ПДВ – 46,90.

Встановлення тарифів на воду залишається в компетенції місцевої влади, і в умовах воєнного стану їх перегляд продовжується.

Вартість електроенергії в Одесі: що зміниться?

До 30.04. 2025 року:

Для побутових споживачів залишатиметься незмінною до завершення опалювального сезону.

Очікується скасування пільгового тарифу для домогосподарств з електроопаленням.

З 1 травня 2025 в Україні очікується зростання цін на електроенергію для частини споживачів. Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну №37 від 17 січня 2025.

До 30 числа 2025 діє пільговий для споживачів, які опалюють будинки електроенергією:

До 2000 кВт-год на місяць – 2,64.

Понад 2000 – 4,32 грн/кВт-год (як для всіх інших побутових споживачів).

З 1 травня 2025 року пільги скасують, і весь обсяг електроенергії для власників будинків з електроопаленням буде оплачуватися за єдиним тарифом – 4,32.

Приклад розрахунку: Якщо будинок спожив 2200 за місяць, то до 30 квітня 2000 кВт-год оплачуються по 2,64, а 200 – по 4,32 грн/кВт-год. Після 1.05. весь обсяг спожитої електроенергії оплачуватиметься за єдиним 4,32.

Одеситам слід підготуватися до змін тарифів на електроенергію. З 1 травня 2025 року буде скасовано пільговий для споживачів, які використовують електроопалення, а ціна зросте до 4,32.

Пільговий тариф для домогосподарств з електроопаленням діяв відповідно до Постанови Кабміну №632 від 31.05. 2024.

З 1 травня 2025 пільги можуть бути скасовані, і весь обсяг спожитої електроенергії оплачуватиметься за єдиним – 4,32.

Після завершення опалювального сезону тарифи для решти українців залишаться незмінними – 4,32 грн/кВт-год.

Чи зміниться вартість на інші комунальні послуги з 1 квітня?

Тарифи на газ, гарячу воду та опалення в Одесі залишаться без змін.

Квітень – останній місяць опалювального сезону, після якого можливі нові коригування тарифної політики.

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