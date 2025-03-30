В Одесі очікується чергове підвищення тарифів на водопостачання у 2025 році, стало відомо, як зросте вартість електроенергії та опалення після 1 квітня, передає Політека.
В Одесі тарифи на воду зростатимуть у два етапи: з 1 квітня та 1 липня. Також заплановано скасування пільг на електроенергію для домогосподарств з електроопаленням.
Як можуть змінятися тарифи на воду з 1.04. 2025 року:
Водопостачання – до 17,57 грн/м³ (без ПДВ).
Водовідведення – до 16,41 (без ПДВ).
Загальна сума з ПДВ – 40,78.
1 липня 2025:
Водопостачання – до 21,42 грн/м³ (без ПДВ).
Водовідведення – до 17,66 (без ПДВ).
Загальна сума з ПДВ – 46,90.
Встановлення тарифів на воду залишається в компетенції місцевої влади, і в умовах воєнного стану їх перегляд продовжується.
Вартість електроенергії в Одесі: що зміниться?
До 30.04. 2025 року:
Для побутових споживачів залишатиметься незмінною до завершення опалювального сезону.
Очікується скасування пільгового тарифу для домогосподарств з електроопаленням.
З 1 травня 2025 в Україні очікується зростання цін на електроенергію для частини споживачів. Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну №37 від 17 січня 2025.
До 30 числа 2025 діє пільговий для споживачів, які опалюють будинки електроенергією:
До 2000 кВт-год на місяць – 2,64.
Понад 2000 – 4,32 грн/кВт-год (як для всіх інших побутових споживачів).
З 1 травня 2025 року пільги скасують, і весь обсяг електроенергії для власників будинків з електроопаленням буде оплачуватися за єдиним тарифом – 4,32.
Приклад розрахунку: Якщо будинок спожив 2200 за місяць, то до 30 квітня 2000 кВт-год оплачуються по 2,64, а 200 – по 4,32 грн/кВт-год. Після 1.05. весь обсяг спожитої електроенергії оплачуватиметься за єдиним 4,32.
Одеситам слід підготуватися до змін тарифів на електроенергію. З 1 травня 2025 року буде скасовано пільговий для споживачів, які використовують електроопалення, а ціна зросте до 4,32.
Пільговий тариф для домогосподарств з електроопаленням діяв відповідно до Постанови Кабміну №632 від 31.05. 2024.
З 1 травня 2025 пільги можуть бути скасовані, і весь обсяг спожитої електроенергії оплачуватиметься за єдиним – 4,32.
Після завершення опалювального сезону тарифи для решти українців залишаться незмінними – 4,32 грн/кВт-год.
Чи зміниться вартість на інші комунальні послуги з 1 квітня?
Тарифи на газ, гарячу воду та опалення в Одесі залишаться без змін.
Квітень – останній місяць опалювального сезону, після якого можливі нові коригування тарифної політики.
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