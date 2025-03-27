Безкоштовне житло для переселенців в Одесі стало відомо, де і як отримати допомогу

В Одесі діє кілька благодійних організацій, які надають безкоштовне житло для переселенців, повідомляє Політека.

Вони допомагають людям, які були змушені залишити свої будинки через війну, надаючи тимчасовий притулок та підтримку.

Кількість місць обмежена, тому рекомендується заздалегідь зв'язатись із центрами для уточнення умов розміщення.

Завдяки цим ініціативам біженці можуть знайти тимчасове житло та підтримку, отримуючи шанс відновити своє життя у безпечних умовах.

Адреси тимчасового житла:

Центри розміщення у Одесі: вул. Краснова, 11 та Хімічна, 5.

Ці установи надають тимчасовий притулок, але кількість місць обмежена. Перед заселенням рекомендується заздалегідь уточнити наявність вільних місць.

Благодійні фонди, які надають допомогу: Фонд «Шлях у Дім».

Надає допомогу людям, які опинилися у складній ситуації.

Адреса: вул. Софіївська, 10

Термін проживання: від 1 до 30 днів

Контактний номер: +380639040022

CARITAS ODESA UGCC допомагає знайти будинок для переселенців, у тому числі пенсіонерів, які можуть самостійно дбати про себе.

Інформацію про доступні місця можна знайти на офіційному сайті або в соціальних мережах.

Як отримати безкоштовне дах над головою?

Звернутися безпосередньо за контактними даними

Дізнатись про наявність вільних місць

Дотримуватись встановлених умов проживання.

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