Графіки відключення світла в Одесі заплановані на 30 березня, дізнайтеся, де буде введено обмеження.

Дізнайтесь, чи будуть на Одещині 30 березня 2025 року задіяні графіки відключення світла з метою проведення профілактичних робіт у мережі, пише Політека.

Як повідомляють у прес-службі Біляївської міської ради, ДТЕК проводять профілактичні роботи.

Інформації про те, що 30 березня проводитиме роботи поки що немає, однак у компанії звернулися до українців та розповіли, коли чекати обмежень.

"До уваги жителів села Кагарлик!", - звернулися до компанії.

Планове вимкнення світла буде 1 квітня.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в мережах, "ДТЕК" 1 квітня проводитиме обслуговування у селі Кагарлик Біляївської міської територіальної громади.

У зв'язку з цим з 8.00 до 20.00 буде обмеження електроенергії на наступних вулицях: вул. Голікова, вул. Садова.

Як передає Політека, у ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до можливих графіків та зменшити споживання електроенергії за наявності, щоб уникнути перевантажень системи та запобігти їм.

Мешканців закликають відповідально ставитися до можливих обмежень, раціонально споживати електрику та уникати зайвих навантажень на систему.

Потрібно знати, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому важливо стежити за офіційними оновленнями.

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