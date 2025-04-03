Прогноз погоди в Одесі на 4 квітня вказує на хмарний день із періодичними опадами.

Прогноз погоди в Одесі на 4 квітня передбачає, що вдень температура повітря підніметься до +13...+18°С, а вночі залишатиметься в межах +4...+9°С, повідомляє Politeka.

Згідно з даними синоптиків, у п'ятницю також очікується помірний вітер, що досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Передбачається короткочасне покращення перед новим циклоном. В місті день буде здебільшого хмарним, а в денний час можливий невеликий дощ, який ближче до вечора поступово припиниться.

Температурний режим залишатиметься комфортним для весняної пори. Вночі стовпчики термометрів покажуть +4...+9°С, а вдень повітря прогріється до +13...+18°С. Вологість повітря коливатиметься, а вітер залишатиметься помірним. Враховуючи приморський клімат міста, такі погодні умови є звичними для другого місяця весни.

Прогноз погоди в Одесі на 4 квітня підтверджує, що весна впевнено набирає силу, хоча опади ще можуть впливати на настрій містян. Це може створити певні незручності, кажуть метеорологи.

За народними прикметами, дощ у цьому місяці вважається сприятливим для майбутнього врожаю. Наші предки вірили: "Перший весняний дощ – воза золотого вартий", що вказувало на майбутню родючість полів.

Також існувала прикмета, що якщо у цей день сонце пробивається крізь хмари, то найближчими днями буде панувати суха та тепла атмосфера.

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