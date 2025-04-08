Українці вже можуть ознайомитись із графіками відключення світла в Одесі на 9 квітня.

Графіки відключення світла в Одесі 9 квітня вводитимуть у регіоні, дізнайтеся, де саме, повідомляє Politeka.

Для підвищення надійності електропостачання та уникнення аварій в електромережах "ДПЕК" заплановано проведення профілактичних робіт у рамках Чорноморського міського територіального товариства.

У зв'язку з цим буде відключення електроенергії в деяких населених пунктах.

9 квітня з 8 ранку до 19:00 світла не буде на таких вулицях у Малодолинському: Будівельна, Винокурова, Вишнева, Вознесенська, Вчительська, Едуарда Савінова, Заводська, Зелена, Космонавтів, Курортна, Лібентальська, Миру, Молодіжна, Незалежності, Нова, Паромна, Робоча, Українська, Шевченка, Шмідта, Ювілейна, провулок Весняний, Вишневий, Вчительський, Гвардійський, Новоселів, Шмідта, Ювілейний.

У разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру: для стаціонарних телефонів: +38 (048) 705 90 90 для мобільних телефонів: +38 (068) 905 8 (073) 705 90 90.

Якщо графіки обмеження в Одесі будуть потрібні, споживачі будуть попереджені через офіційні канали зв'язку, тому важливо стежити за інформацією.

Зокрема, щоб отримати актуальні дані про час відновлення електропостачання – можна скористатися онлайн сервісами ДТЕК, чат-ботами Viber та Telegram або подати заявку на сайті компанії.

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