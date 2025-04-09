Місцеві жителі мають можливість ознайомитись із графіками відключення світла в Одесі на 10 квітня.

Графіки відключення світла в Одесі 10 квітня вводитимуть у деяких населених пунктах, відомо, де саме, повідомляє Politeka.

У "ДТЕК" заплановано проведення профілактичних робіт, у зв'язку з цим не буде електроенергії в деяких населених пунктах.

Так, будуть проводитися профілактичні роботи м з 8:00 до 17:00 буде здійснено обмеження електроенергії:

10 квітня у селах Старосілля (вул. Центральна, 2) та Новоукраїнка Роздільнянської громади.

Профілактичні роботи у селищі Гонората відбудуться 10 числа.

Про це повідомили у Куяльницькій громаді.

У зв’язку з виконанням даних робіт, 10 числа , з 8 до 19 годині, у селища Гонората заплановано обмеження електроенергії.

У Чорноморській громаді, Малодолинське вулиці Будівельна, Винокурова, Вишнева, Вознесенська, Вчительська, Едуарда Савінова, Заводська, Зелена, Космонавтів, Курортна, Лібентальська, Миру, Молодіжна, Незалежності, Нова, Паромна, Робоча, Українська, Шевченка, Шмідта, Ювілейна, провулки Весняний, Вишневий, Вчительський, Гвардійський, Новоселів, Шмідта, Ювілейний.

При виникненні питань надсилайте запит на електронну пошту oem@dtek.com або зателефонуйте в контакт-центр.

Контакт-центр: +38 (066) 750 90 90

11.04. у місті Роздільна (Муніципальна, 17 та Незалежності, 9) та у селі Буцинівка ( Наливаного, 51) Роздільнянської громади.

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