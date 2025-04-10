Оформити пенсію в Одесі можна, звернувшись до сервісних центрів ПФУта скориставшись сучасними електронними послугами.

Оформити пенсію в Одесі стало значно простіше завдяки можливості подати заяву онлайн через портал Дія.Підпис, повідомляє Politeka.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Для початку необхідно завантажити мобільний застосунок Дія на свій смартфон та активувати функцію Дія.Підпис. Після цього підготуйте скановані копії необхідних документів:​

Зробіть кольорові, чіткі скани оригіналів документів.​

Збережіть їх у форматі JPG або PDF.​

Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ.​

Назви файлів мають відповідати назвам документів.​

Далі, зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ) та авторизуйтесь через Дія.Підпис. У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення». Вкажіть вид пенсійних виплат, заповніть анкету-опитування та додайте скановані копії документів. Після перевірки даних, підпишіть та надішліть заяву до ПФУ.

Після подачі заяви ви можете слідкувати за її статусом у розділі «Мої звернення». Після опрацювання заявки вам буде надіслано повідомлення про результат.

Окрім того, оформити пенсію в Одесі можна і в сервісних центрах за адресами: вулиця Рішельєвська, 60, номер телефону 048 722 6217 та вул. Прохоровська, 3 з номером телефону - (048)7055399.

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