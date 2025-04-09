Подорожчання молочних продуктів не лише не зупиняється, а й активно набирає обертів, що добре видно на Привозі.

Подорожчання молочних продуктів в Одесі добряче б'є по гаманцях звичайних українців, повідомляє Politeka.

Як інформує Odesa online, наразі вартість базових товарів на ринку Привоз, звичних для містян, варіюються в залежності від виду, якості та самого продавця. Наприклад, кілограм бринзи зараз коштує від 250 до 270, що для багатьох стане неприємною новиною.

Сир на ринку можна купити від 100 до 180, в залежності від якості і походження. Літр сметани вартує мінімум 100 гривень, а за вершки доведеться заплатити вже 300 за літр, кажуть журналісти.

Подорожчання молочних продуктів в Одесі хіба що не торкнулося молока. Його вартість коливається від 40 до 50. Однак навіть тут спостерігається певне зростання у порівнянні з попередніми місяцями.

Цікаво, що вартість курячих яєць теж суттєво зросла. Аналітики вважають, що така ситуація на ринку відображає підготовку до Великодніх свят. Окрім цього, якщо ще кілька місяців тому десяток яєць можна було придбати за 40-50, то зараз ціни варіюються від 50 до 85 за десяток.

Експерти зазначають, що найближчим часом ціни можуть й надалі рости, особливо в умовах весняного сезону, коли попит на окремі товари традиційно зростає. Тому покупцям варто бути готовими до подальших коливань та збільшення витрат на основні складові харчування.

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