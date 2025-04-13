Подорожчання хліба зафіксовано в Одесі у квітні 2025 року, дізнайтесь скільки доведеться заплатити.

Хоча у квітні в Одесі не зафіксовано масштабного подорожчання хліба , динаміка зміни цін продовжується, передає Politeka.

Вартість залишається актуальною для мешканців міста, особливо в умовах подорожчання по всій Україні.

Які вироби подорожчали у квітні?

Незважаючи на загальну стабільність, ряд товарів все ж таки продемонстрував зростання:

Пшеничний нарізний (650 г) - прайс зріс із 40,48 до 43,49, що становить подорожчання на 3,01.

"ЦарХліб" (600 г) - тепер коштує 45,05 грн, тоді як у березні його можна було купити за 42,62.

Де ціни залишаються стабільними?

Деякі позиції на прилавках одеських магазинів поки що не подорожчали:

Батон "Румянець" (450 г) - як і раніше, коштує 29,89, прайс залишився незмінним з березня.

Пшенична нарізка (650 г) — у магазинах Megamarket та Novus варіюється від 39,80 до 41,49 грн., з невеликим зростанням на 0,75 копійок.

Ситуація з житнім хлібом: Інтерес викликає і житній "Riga Бородіновський" (300 г):

Вартість коливається від 44,90 до 47,70 грн. залежно від магазину.

Середня вартість у березні склала 45,29, що на 1,20 вище, ніж на початку місяця.

Навіть за відносної стабільності цін на деякі види тенденція до підвищення все ще зберігається. Такі зміни можуть вплинути на бюджет споживачів, особливо при регулярних покупках.

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