Прогноз погоди в Одесі на 11 квітня українців попередили про прохолоду та можливі заморозки.

Синоптики представили новий прогноз погоди в Одесі на 11 квітня — на мешканців очікує похмурий і прохолодний день, передає Politeka.

За прогнозами метеорологів, ранок та вечір в Одесі будуть особливо холодними, вночі температура може опуститися до 0...+3°C, а в деяких районах області можливі заморозки до -2°C.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8°C, проте відчуватиметься ще прохолодно.

Протягом усього дня у місті збережеться хмарність. За даними ресурсу Sinoptik, опадів у цей день не очікується.

Вітер буде північно-західного та південно-західного напрямку, зі швидкістю до 9,4 м/с, що посилить відчуття прохолоди.

У другій половині тижня в регіоні збережеться схожа картина: у середу і четвер також прогнозується хмарність без істотних опадів, температура повітря варіюватиметься від +4 до +9°C. Рівень вологості – у межах 35–51%.

Ближче до вихідних атмосферні умови стабілізуються: у суботу та неділю очікується хмарність, але без дощів. Вітер ослабне до 5,1 м/с, а вологість збільшиться до 61%.

Синоптики попереджають, що найближчими днями в Україні загалом спостерігаються незначні погіршення погоди — очікується прохолодна, сира, місцями з опадами. Такі умови не сприяють активному відпочинку на вулиці.

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