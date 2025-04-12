Подорожчання яєць в Одесі вже вдарило по гаманцях місцевих жителів, які змушені шукати значно дешевші варіанти для харчування.

У квітні 2025 року спостерігається подорожчання яєць в Одесі, повідомляє Politeka.

Це стосується як перепелиних, так і курячих, що неабияк б'є по кишені споживачів. Середня ціна на перепелині (20 шт) в місті наразі складає 65,05 грн. У різних магазинах цінники на перепелиний продукт варіюються. У мережі "Auchan" 20 штук коштує 61,50 гривень, у "Megamarket" – 69,70, а в "Metro" – 63,96.

Щодо курячих - найбільше подорожчала марка "Ясенсвіт" (10 шт). Якщо в березні 2025 року вони в середньому вартували 72,83 грн, то в квітні здорожчали до 73,30, що на 4,53 більше. Це можна помітити на прикладі мережі "Auchan", де цінник на "Ясенсвіт" (10 шт) становить 70,80 гривень, а в "Megamarket" – 78,20. Протягом останнього місяця середня ціна на "Квочку" (10 шт) також зросла до 79,60 грн.

Загалом подорожчання яєць в Одесі продовжує відбуватися, що робить їх менш доступними для широкого кола споживачів. Це пов'язано із загальними тенденціями на ринку продуктів харчування, зокрема з підвищенням витрат на виробництво та транспорт. Ці зміни не є одиничними і спостерігаються по всій Україні.

Зокрема, цінники на різні марки і в різних магазинах можуть варіюватися, залежно від місцезнаходження та специфіки торгових мереж. Тому покупці в цьому місті повинні бути готові до підвищених витрат на цей базовий продукт.

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