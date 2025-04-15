Подорожчання бензину в Одесі та області, дізнайтеся, як змінилася вартість А-95, дизеля та газу.

У квітні 2025 року на автозаправках Одеси та області зафіксовано помітне подорожчання бензину марки А-95 та преміум, повідомляє Politeka.net.

Аналізуючи дані від «Мінфіну», можна побачити, як коливається вартість пального залежно від АЗС.

Найбільші коливання спостерігаються на бензин А-95 преміум — його середня вартість становить 58,61 грн/л, однак ціна на різних заправках може значно відрізнятися.

Найнижчу ціну на преміальний 95 пропонує мережа "Мотто" — 52,48 гривен за літр. Також вигідні пропозиції є в мережі UPG (55,90 грн/л), а також у таких компаніях, як Shell, Укрнафта та Socar — їх ціни залишаються нижчими за середньоринкові.

Що стосується звичайного А-95, найвища вартість зафіксована на заправках ОККО та WOG — 58,99. У той же час, мережа БРСМ-Нафта пропонує пальне за 52,29 грн/л, що робить її однією з найдоступніших для водіїв регіону.

Дизельне пальне на заправках Socar коштує 56,99 грн/л, а на АЗС ОККО та WOG — 57,99. Попри нещодавнє підвищення цін у мережі БРСМ-Нафта на 70 копійок, там залишаються найвигідніші умови для дизеля — 48,49.

Власники авто на газу також можуть зекономити — найнижчу ціну на газ зафіксовано в мережі БРСМ-Нафта — 33,90 гривен за літр.

Найвищі ціни на газ пропонують ОККО, Socar та WOG, що традиційно утримують преміум-сегмент.

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